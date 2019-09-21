Берн, 21 сентября, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

MouseMadeContent Вирус

Гриппоподобный вирус был открыт учеными из Совета по мониторингу глобальной готовности, совместно с их коллегами из ВОЗ. По их данным, он способен распространиться по всей планете за 36 часов и убить порядка 80 млн человек.

Вирусологи отмечают, что на сегодняшний день даже развитые страны не предпринимают должных мер по профилактике инфекционных заболеваний. Ученые настаивают на необходимости принятия срочных мер в данном направлении.