Буэнос-Айрес, 21 сентября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Восемь пассажиров и один член экипажа пострадали при попадании самолёта аргентинской компании Aerolíneas Argentinas в зону турбулентности. Об этом 21 сентября сообщает агентство Tеlam.

(сс) Aero Icarus Самолет авиакомпании Aerolíneas Argentinas

Авиарейс AR1303, направлявшийся из Майами в аэропорт Буэнос-Айреса попал в зону турбулентности при полёте над Андами. На борту самолёта находились 251 пассажир и члены экипажа.

По прибытии в аэропорт выяснилось, что всего при пересечении зоны турбулентности пострадали девять человек, в том числе один член экипажа. Всем пострадавших была оказана медицинская помощь в аэропорту Буэнос-Айреса после приземления авиалайнера.

Отмечается, что люди получили лёгкие травмы, серьёзно никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении в аэропорт вылета самолёта Boeing 737−500 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего авиарейс Уфа — Бованенково. Авиалайнер вернулся в Уфу из-за технической неисправности. В результате ЧП никто не пострадал.