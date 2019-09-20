Вашингтон, 21 сентября, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Оговорку об оккупации российских территорий допустил представитель администрации Соединённых Штатов, передаёт 21 сентября телеканал «Звезда».

(сс) angela n Белый дом

Говоря на брифинге о предстоящей встрече президента Штатов Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, американский чиновник сказал, что лидерами будет обсуждаться вопрос «оккупации российских территорий».

Оговорка смутила журналистов, которые решили прояснить, кто кого оккупировал. Тогда представитель администрации Трампа ответил, что его шеф будет обсуждать с Зеленским Минские соглашения и Крым.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский приедет в США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом.