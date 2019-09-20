Владивосток, 21 сентября, 2019, 00:58 — ИА Регнум. В столице Дальнего Востока ранним утром 21 сентября огонь охватил крупный торговый центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке

Читайте также: Сквер на месте ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове продемонстрируют сначала СМИ

На проспекте 100-летия Владивостока огнём охвачено здание торгового центра «Максим». Судя по всему, пожар начался с кафе, расположенного на верхнем этаже здания.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке

Алексей Суконкин ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке

На месте работают пожарные расчёты.

Сообщается, что пламенем охвачено более 1000 кв. метров. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате происшествия погибли 60 человек. Большинство из них — дети. На месте сгоревшего торгового центра открыли сквер.