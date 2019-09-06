Кемерово, , 19:29 — REGNUM Сквер ангелов на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове откроют в середине сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Как уточнили в пресс-службе кузбасского правительства, накануне официального открытия, 15 сентября, губернатор Сергей Цивилёв покажет сквер журналистам региональных и федеральных СМИ

«Представителям СМИ подробно расскажут о каждом элементе сквера и этапах их создания. Время и место сбора будет уточнено дополнительно. Главное управление по работе со СМИ открывает аккредитацию для СМИ на 15 сентября в понедельник, 9 сентября», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что сквер на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет открыт «недели через две». Раньше его обещали открыть к 1 сентября.

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