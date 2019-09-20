Кишинёв, 21 сентября, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 20 сентября встретился в Кишиневе с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по связям с Молдавией Дмитрием Козаком. Как передает ИА REGNUM, Козак находится в Молдавии для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме.

Presedinte.md Дмитрий Козак и Игорь Додон в Кишиневе

Додон отметил, что в этом году на экономическом форуме количество участников достигло тысячи. Отдельно обсуждались результаты прошедшего накануне заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Додон отметил, что за несколько месяцев правительствам Молдавии и России удалось рассмотреть большое количество вопросов, многие из которых нашли свое отражение в протоколе заседания межправкомиссии.

«Крайне важно, чтобы достигнутые договоренности были в дальнейшем реализованы в практической плоскости, чтобы наши страны могли перейти к обсуждению долгосрочных программ торгово-экономического сотрудничества», — сказал Додон.

Выступая вместе с Козаком на форуме, Додон сказал, что это мероприятие показывает, что на уровне руководства Молдавии и России «есть понимание того, как нам нужно двигаться дальше». По его словам, сейчас идет полноценная перезагрузка отношений между Молдавией и Россией. Молдавия, по словам Додона, может быть «активным участником проекта Большой Европы от Лиссабона до Владивостока» и стать примером для других стран.