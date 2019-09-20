Симферополь, 20 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Власти Крыма готовят упрощённый порядок сноса незаконно возведённых сооружений. Об этом 20 сентября журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы разрабатываем проект нормативного акта, который позволит убирать незаконные сооружения по упрощенной схеме, поскольку с точки зрения прохождения нынешних судебных процедур эта задача практически невыполнима. Данный вопрос обсуждался на федеральном уровне, уже даны соответствующие поручения», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на полуострове планируют учредить организацию, отвечающую за снос самостроев.

Об этом: В Крыму создадут учреждение по ликвидации самостроев