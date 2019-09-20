Москва, 20 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Подача отопления в социальные учреждения Москвы будет начата досрочно. Об этом 20 сентября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам», — сообщил чиновник.

По его словам, решение об этом принято по просьбам москвичей в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Отопительный сезон на остальных объектах будет начатв соответствии с действующими нормативами — при сохранении среднесуточной температуры воздуха ниже уровня +8 °С на протяжении пяти дней, уточнил Бирюков.