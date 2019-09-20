Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала текущего года возросли случаи отравления дикорастущими грибами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

В ведомстве уточнили, что на Дону зарегистрировано четыре случая пищевых отравлений дикорастущими грибами с числом пострадавших — шесть человек. Для сравнения в ведомстве привели данные за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано семь пострадавших.

ИА REGNUM сообщало, что ранее сообщалось о трёх случаях отравления грибами в Шахтах, Белой Калитве и Неклиновском районе. Среди пострадавших — дети.