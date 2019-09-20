«Украина» должна быть продана! Глава «Укроборонпрома» сделал заявление
Киев, 20 сентября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Достройка ракетного крейсера «Украина» нецелесообразна, поэтому корабль нужно продать, заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, сообщил 20 сентября сайт концерна.
Чиновник добавил, что Украина будет строить новые корабли меньших размеров и в большем количестве, сообразно потребностям своих Военно-морских сил.
Напомним, изначально крейсер назывался «Адмирал флота Советского Союза Лобов». Название «Украина» он получил уже после распада СССР, в 1993 году, а спустя три года строительство крейсера было остановлено.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что ежегодно на содержание «Украины» из бюджета страны уходит 15 млн гривен или около $600 тыс.
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