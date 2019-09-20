Киев, 20 сентября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Достройка ракетного крейсера «Украина» нецелесообразна, поэтому корабль нужно продать, заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, сообщил 20 сентября сайт концерна.

(сс) Olexandr17 Ракетный крейсер «Украина»

«У Украины нет необходимости иметь крейсер такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера», — заявил он.

Чиновник добавил, что Украина будет строить новые корабли меньших размеров и в большем количестве, сообразно потребностям своих Военно-морских сил.

Напомним, изначально крейсер назывался «Адмирал флота Советского Союза Лобов». Название «Украина» он получил уже после распада СССР, в 1993 году, а спустя три года строительство крейсера было остановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что ежегодно на содержание «Украины» из бюджета страны уходит 15 млн гривен или около $600 тыс.

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