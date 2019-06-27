Киев, 27 июня 2019, 14:32 — REGNUM
Содержание недостроенного крейсера «Украина» обходится украинскому бюджету в 15 млн гривен (почти $600 тыс.) в год, заявил генеральный директор концерна «Укроборонпром» Павел Букин, сообщило 27 июня информационное агентство УНИАН.
«Он же подключен к электроэнергии, нужно держать запитанными все системы. Однако в 2014-м Минобороны прекратило его оплату. Самое плохое, что деньги не идут уже, и корабль гниёт. Но завод вынужден всё равно выделять определённые ресурсы, поддерживая не введённый в эксплуатацию, недостроенный, небоеготовый корабль», — рассказал он.
Чиновник отметил, что решение о судьбе крейсера может принять только государство.
«Без решения правительства я могу только, как Дон Кихот, запрыгнуть на мельницу», — прокомментировал Букин.
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