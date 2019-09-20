Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Несмотря на ночные заморозки, в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное управление МЧС России 20 сентября.

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«По данным синоптиков, в период с 21 по 23 сентября местами в юго-восточных районах Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в северных районах Донского региона ожидаются заморозки до — 2 градусов.