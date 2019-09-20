Сухум, 20 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В Абхазии на горном полигоне Цабал в рамках завершения недельного двухстороннего батальонного учения военнослужащие российской военной базы выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Bayanay.info БТР-82АМ

Личный состав разнородовых подразделений отработал стрельбу из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7. На полигоне использовались различные статические и динамические мишени, имитирующие бронетехнику, огневые точки и живую силу условного противника. Всего в ходе недельного учения было поражено свыше 1,5 тыс. целей, израсходовано более 25 тыс. боеприпасов.

Всего в плановом недельном учении принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и танки Т-72Б3.