Москва, 20 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Стать донором костного мозга на сегодняшний день готов каждый третий житель России (35%) из тех, кто слышал о донорстве этого типа. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще об этом заявляют граждане РФ в возрасте 25−34 (41%), 35−44 лет (43%) и жители малых населенных пунктов (до 100 тыс. человек) и сёл — 39% и 38% соответственно.

Донором костного мозга может стать только близкий родственник, считают 45% опрошенных, 41% не согласны с этим. По мнению 29%, донором может стать любой человек, без ограничений по возрасту или здоровью.

39% респондентов испытают уважение, узнав, что близкий друг или родственник хочет стать донором костного мозга. 25% испытывают тревогу и страх.

В опросе 12 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 61% жителей России ничего не слышали и не знают о донорстве костного мозга. Слабо осведомлены 22% граждан, затруднились ответить — 17%.

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