Москва, 20 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Оштрафовать глобальные компании Facebook и Google за вмешательство во внутренние дела РФ предложил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По мнению парламентария, штрафы для таких компаний должны быть «серьезными».

"(Следует штрафовать на) миллион или несколько миллионов рублей за вмешательство и за нарушение российского законодательства», — сказал Пискарёв журналистам по итогам заседания комиссии.

Он в целом уверен, что штрафы являются действенным наказанием за вмешательство во внутренние дела России со стороны глобальных компаний и такие меры должны быть закреплены в российском законодательстве.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России на заседании 20 сентября обсуждала новую информацию ЦИК и Роскомнадзора по Google и Facebook.

Комиссия создана для того, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста в августе 2019 года. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.