Симферополь, 20 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Большое обновление состава крымского правительства возможно к концу календарного года, когда будут подводиться итоги выполнения ФЦП и других программ, реализуемых на полуострове. Об этом 20 сентября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Vahe Martirosyan Здание Совета министров Республики Крым

«Обновление будет, просто большинство министров подписывались под обязательствами выполнения до конца года ряда программ. Поэтому вполне возможно, что большая их часть, а может и все члены правительства — те, у кого нет рисков неосвоения средств и невыполнения тех задач, останутся работать и итоги будут подводиться к концу года, — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике после выборов лишь частично обновят структуры исполнительной власти.