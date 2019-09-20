Киев, 20 сентября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Работники шахты «Бужанская» в Волынской области Украины отказались выходить на поверхность до погашения долгов по зарплате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал 20 сентября в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Выплатить зарплату потребовали 19 сентября горняки второй смены шахты, которая находится близ Нововолынска. Шахта принадлежит государственному предприятию «Волыньуголь».

«Им не выплатили ещё 20% за июнь, 100% за июль и 80% за август», — отметил Волынец.

Он добавил, что общая задолженность перед шахтерами на Украине составляет 900 млн гривен, а 1 октября эта сумма может увеличиться до 1,3 млрд гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе погашения долгов по зарплате потребовали горняки шахты «Капитальная» в Донецкой области Украины. Отказались начинать смену 26 горняков.

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