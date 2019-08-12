Донецкая область, , 15:01 — REGNUM

В Донецкой области Украины группа шахтеров отказалась приступать к работе и требует погасить задолженность по заработной плате. Об этом 12 августа заявил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза украинских горняков Михаил Волынец.

Шахтер (сс) tunaolger

По его словам, 26 горняков первой смены шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» отказались приступать к работе.

«К такому шагу они вынуждены были прибегнуть из-за задолженности по заработной плате», — написал он, добавив, что шахтерам задолжали 87 млн гривен (226,5 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Волынец заявил, что работники шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» решили пойти на крайние меры, чтобы достучаться до украинских властей. Горняки начали акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате и повысить её уровень.

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