Москва, 20 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Москве водителям предложили использовать общественный транспорт для поездок в выходные дни. Об этом 20 сентября сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди в метро

«Рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих», — написали в микроблоге.

В ЦОДД отметили, что перемещаться по городу в выходные дни будет непросто из-за множества перекрытий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 сентября даст старт седьмой Московский марафон.