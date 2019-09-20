Пхаджу, Южная Корея, 20 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Предположительно, на двух свиноводческих фермах, расположенных в южнокорейском городе Пхаджу, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

По их словам, 20 сентября хозяева фермы в районе Чоксон-мён, на которой выращивают 3000 голов, сообщили о гибели двух свиней, а хозяева фермы в районе Пхапхён-мён (4200 голов) — одной свиньи.

Известно, что обе фермы находятся в 10 км от уезда Ёнчхона, где был зафиксирован второй случай заражения африканской чумы свиней.

В настоящее время группа инспекторов выясняют точные причины смерти животных.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.