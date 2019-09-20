Москва, 20 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Армения оказалась страной, где наибольшее число жителей верят в Бога, сообщает исследовательский центр Pew на своей странице в твиттере.

Алтарь. Монастырь Хор Вирап, Армения

Процент жителей различных стран европейского континента, которые заявили о своей безоговорочной вере в Бога, по результату опроса оказался сильно различным в разных государствах. В тройку лидеров вошли Армения (79%), Грузия (73%) и Босния и Герцоговина (66%). В середине списка оказались Польша (45%), Португалия (44%) и Словакия (37%). Швейцария (11%), Франция (11%) и Германия (10%) оказались в конце рейтинга. Россия — примерно в середине с показателем 34%.

Опрос проводился среди 56 000 жителей в 34 странах Западной, Восточной и Центральной Европы.