Екатеринбург, 20 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. На Полевском тракте под Екатеринбургом произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась пробка.

NettoFigueiredo Авария

Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло около 10:00 по местному времени на повороте с тракта к индустриальному парку. По словам очевидцев, на месте работают три бригады скорой помощи. Так же сообщается, что одно из пострадавших не могут достать из повреждённого автомобиля.

Напомним, что вчера утром, 19 сентября, на данном участке Полевского тракта также произошло дорожно-транспортное происшествие. На повороте к Индустриальному парку столкнулись рейсовый автобус из Полевского и легковой автомобиль «Мерседес». В аварии никто не пострадал.

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