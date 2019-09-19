Париж, 19 сентября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Французский киноактёр Шарль Жерар скончался в возрасте 92 лет. Об этом 19 сентября сообщает Agence France-Presse.

Цитата из к/ф «Игрушка». Реж. Франсис Вебер. 1976. Франция Шарль Жерар (справа) в роли фотографа

По информации агентства, актёр умер в одной из больниц Парижа.

Шарль Жерар родился в Марселе в семье иммигрантов из Армении. За свою долгую карьеру он снялся более чем в пятидесяти фильмах, при этом был известен, в первую очередь, как мастер эпизода и второстепенных ролей.

Актёр работал вместе с такими звёздами французского кино, как Пьер Ришар, Лино Вентура, Жан-Поль Бельмондо. С последним Жерара объединяла близкая дружба. Известно, что в молодые годы Бельмондо в ходе боксёрского поединка сломал Жерару нос, что впоследствии стало своего рода визитной карточкой актёра.

Свои наиболее известные роли Шарль Жерар сыграл в фильмах «Игрушка» Франсиса Вебера, «Чудовище» Клода Зиди, «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» Клода Лелуша, «Человек и его собака» Франсиса Юстера и других.