Москва, 19 сентября, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Первый астронавт Турции может полететь в космос в 2023 году, заявил 19 сентября журналистам глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

По его словам, вопрос отправки в космос первого турецкого астронавта в данный момент находится на стадии обсуждения.

«Теоретически — это скорее всего 2023 год. 2021−2023 год — это необходимое минимальное время», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о возможных сроках такого космического полёта.

Дмитрий Рогозин сообщил, что к нему уже приезжала турецкая правительственная делегация, на переговорах с которой идея отправки в космос первого астронавта Турции была конкретизирована.

«На следущий день после встречи с Эрдоганом ко мне приехала правительственная делегация Турции, которая конкретизировала все наши идеи, и начался активный процесс», — рассказал Дмитий Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, на международном авиасалоне «МАКС-2019», который посетили президенты России и Турции, Дмитрий Рогозин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану к столетию турецкой республики отправить в космос первого астронавта Турции.