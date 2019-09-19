Лондон, 19 сентября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил вчера, 18 сентября, что риск Брексита без соглашения 1 ноября вполне ощутим, и чтобы избежать его, необходимо оперативное получение предложений в письменном виде от правительства Соединенного Королевства, сообщает испанское издание ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM

Юнкер произнес эти слова, участвуя в дебатах на пленарном заседании Европейского парламента, на котором было решено сохранить возможность новой отсрочки для Брексита. Таким образом, Европарламент решил официально подчеркнуть, что если между ЕС и Великобританией всё же произойдет «травматичный развод», он будет всецело на совести британского правительства.

Выступая перед евродепутатами в Страсбурге, Юнкер иронично противопоставил приостановку деятельности парламента Великобритании, осуществленную премьер-министром Борисом Джонсоном, активной работе европейского законодательного органа. Политик также рассказал, что в ходе своей первой личной встречи с Джонсоном в понедельник он сообщил британцу о готовности Евросоюза обсудить альтернативы т.н. «ирландской гарантии», призванной предотвратить появление границы на острове.