Эр-Рияд, 19 сентября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в возрасте 83 лет, передаёт 19 сентября телеканал Al Jazeera.

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Как сообщается, политик умер в Саудовской Аравии. Каких-либо подробностей об обстоятельствах его смерти не приводится.

Напомним, Зин аль-Абидин бен Али занимал пост президента Туниса с 1987 по 2011 год. В январе 2011 года в ходе так называемой «жасминовой революции» президент был вынужден покинуть страну. В последствии он получил политическое убежище в Саудовской Аравии, где и проживал до последнего времени.

В 2012 году военный трибунал Туниса заочно приговорил аль-Абидина Бен Али к пожизненному тюремному заключению, признав его ответственным за убийства демонстрантов во время массовых беспорядков.