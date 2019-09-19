Санкт-Петербург, 19 сентября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 19 сентября, внес в Законодательное собрание города кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Он предложил утвердить в своих должностях всех тех, кто занимал посты его заместителей до сентябрьских выборов губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

На данный момент эти чиновники имеют приставку «и.о.», согласно Уставу Санкт-Петербурга.

Как сообщает Смольный, Беглов предлагает оставить вице-губернаторами Любовь Совершаеву, Максима Шаскольского, Анну Митянину, Олега Маркова, Владимира Княгинина, Владимира Кириллова, Евгения Елина, Николая Линченко, Эдуарда Батанова и Николая Бондаренко.

Совершаева, Шаскольский, Елин, Лиинченко и Батанов получили свои посты уже при Беглове, остальные работали в Смольном еще при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко.

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Любовь Совершаева предлагается на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга;

Эдуард Батанов — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также за обеспечение организационных и иных мер в интересах развития Арктической зоны РФ;

Николай Бондаренко — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, проведения государственной политики Санкт-Петербурга и осуществления государственного управления на территориях районов города.

Евгений Елин — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга, учета государственного имущества Санкт-Петербурга, управления и распоряжения им, мониторинга земель Санкт-Петербурга, землеустройства, имущественных отношений, управления федеральной собственностью, расположенной на территории Санкт-Петербурга, налоговой, финансовой политики, разработки и исполнения бюджета, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга;

Владимир Кириллов — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов образования, культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга, а также вопросов законности, правопорядка и безопасности;

Владимир Княгинин — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов профессионального образования и научной политики Санкт-Петербурга, а также взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ;

Николай Линченко — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов строительства, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

Олег Марков — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов внешних связей Санкт-Петербурга, записи актов гражданского состояния, архивного дела, туризма, а также технадзора, контроля за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ;

Анна Митянина — на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, труда и занятости населения;

Максим Шаскольский — на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.