Ставрополь, 19 сентября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Семена уникальных для России сортов томатов черри («Саммер Сан», «Наоми» и других) высажены на территории второй очереди тепличного комплекса «Солнечный дар», расположенного в поселке Солнечнодольск Ставропольского края. По словам инвесторов, предприятие начинает их выращивание первым в стране, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Черри

Начало производства новых сортов — это очередной этап реализации в регионе инвестиционной программы агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». На сегодняшний день в Солнечнодольске в двух очередях комплекса «Солнечный дар» построено 57 га защищенного грунта.

В планах у инвестора — третья и четвертая очереди проекта. Работы по ним уже начаты, завершить их планируется до 2022 года. Общая площадь двух новых очередей, по данным пресс-службы главы региона, составит около 60 га. При завершении этого проекта тепличный комплекс даст краю в целом 2,5 тыс. рабочих мест.

«Ставрополье формирует сегодня примерно 16% российского рынка тепличных томатов. Мы ставим перед собой цель выйти на 30%. Это обеспечит доступной продукцией Ставрополье и другие регионы, а самое главное — создаст для жителей нашего края рабочие места», — сказал глава региона Владимир Владимиров на церемонии высадки семян томатов.

Губернатор отметил, что по итогам реализации планов региональных властей тепличная отрасль в крае сможет насчитывать не менее 15 тыс. рабочих мест. Политик назвал это хорошим подспорьем для развития сельских территорий.

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