Токио, 16 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В результате серии мощных землетрясений береговая линия в Японии оказалась сдвинута в некоторых местах на 250 метров. Об этом 16 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

EPA/ТАСС

Отмечается, что сильнее всего пострадал полуостров Ното. На снимках со спутника видно, что стихия обнажила дно и откинула море от берега. Теперь местным рыбакам негде ставить лодки, поскольку их причалы оказались далеко от воды.

Сейчас эксперты пытаются определить, как такой мощный сдвиг береговой линии скажется на экологии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. На западном побережье Японии объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. На побережье в ряде мест высота волн составила 4,2 метра.

Из-за землетрясений оказались разрушены дороги и коммуникации. Более 1400 домов частично или полностью разрушены, без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысячи. На местах работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны. Число жертв землетрясения достигло 213 человек.

Генеральное консульство России в Ниигате 8 января проинформировало, что российских граждан нет в числе жертв и пострадавших в результате землетрясений в Японии.