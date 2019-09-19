Москва, 19 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Москва может привлечь 2,6 трлн рублей инвестиций, заявил 19 сентября мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Александр Дейнека. Москва. 1952

«Я думаю, мы до конца года достигнем объёма инвестиций 2,6 трлн рублей — огромные, рекордные инвестиции. Увеличение за предыдущие годы — более чем в два раза», — сказал он.

По его словам, это даст основу для развития других отраслей московской экономики.

Встреча главы правительства с мэром столицы посвящена реализации национальных проектов и достижению национальных целей.