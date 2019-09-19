Париж, 19 сентября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Франция и Германия согласовали совместную стратегию реагирования на глобальный экономический спад в условиях международной торговой напряженности. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр 19 сентября на пресс-конференции в Париже.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Париж. Франция

На совместной пресс-конференции с министром финансов Германии Олафом Шольцом Ле Мэр сказал, что стратегия основана на трех столпах: «продолжении последовательного сокращения государственного долга там, где это необходимо, как это происходит во Франции; проведении структурных реформ, как мы и делаем во Франции; проведении бюджетной политики, которая способна принять эстафету от денежно-кредитной политики».