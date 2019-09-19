Москва, 19 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Курс российского рубля до конца текущей недели, скорее всего, постарается вернуться на уровни конца прошлой недели, чтобы отчасти компенсировать ту слабость, проявленную им по отношению к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«С учётом того факта, что ФРС США всё-таки пошло на снижение базовой учётной ставки в американской экономике и финансовой сфере, у глобальных игроков международного валютного и фондового рынков есть шансы на продолжение курса на покупку рисковых активов.

Но многие уже начинают сомневаться в правильности курса ФРС США, а события этой недели, связанные с «кассовым разрывом» на рынке межбанковского кредитования в Америке, которые привели в беспрецедентному вливанию ликвидности от лица самой ФРС США, настораживают.

Стоит рассчитывать на некоторую стабилизацию курса российского рубля на фоне удачного размещения Минфином 15-летних ОФЗ, что снова показывает всему глобальному инвестиционному сообществу привлекательность российских активов.

Это в совокупности с нервозностью на рынке сырья станет стабилизирующим фактором для российского рубля.

Текущую неделю российский рубль завершит между уровнями в 64,46 и 63,63 руб./доллар, а по отношению к евро будут актуальны уровни 71,71 — 70,70 руб./евро», — считает эксперт.

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