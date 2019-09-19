Москва, 19 сентября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Закон, направленный на повышение ставок акцизов на некоторые виды алкоголя, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Так, с 2020 года ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также на алкоголь, в котором доля этилового спирта превышает 9% будут едиными. В 2020 году стоимость акциза за один литр такой продукции составит 544 рубля, а к 2022 году поднимется до 589 рублей. Ставка акциза на литр денатурированного спирта в 2020 году составит 111 рублей. К 2022 году ставка также увеличиться до 120 рублей за литр.

Закон также вводит единые ставки акциза на вина, в том числе и игристые, как ввозимые в РФ, так и произведенные внутри страны. Так, в 2020 году размер акциза за один литр тихого вина вырастет почти в два раза — с 18 рублей до 31 рубля, притом, что по действующим сегодня нормам ставка акциза в 2020 году должна была составить 19 рублей за литр. Ставка акциза на игристые вина также будет увеличена, но не так резко — вместо 36 рублей за литр она составит 40 рублей. Кроме того, увеличивается и ставка акциза для виноматериалов — так, в 2020 году ставка акциза составит 31 рубль за литр.

Между тем закон также устанавливает право производителей подобной продукции получить налоговые вычеты, если они использовали подакцизный товар надлежащим образом.