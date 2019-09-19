Улан-Удэ, 19 сентября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Сниженная стоимость электроэнергии для бизнеса и населения в Бурятии сохранится. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава Алексей Цыденов по итогам совещания в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

«После совещания ещё раз показал министру (энергетики РФ Александру Новаку, — прим. ред.), что республика выполняет все условия Постановления Правительства N534 по снижению стоимости электроэнергии. И на этом основании сниженная стоимость для нас сохранится», — отметил глава.

В правительстве республики напомнили, что Бурятия с 2017 года тариф на электрическую энергию для бизнеса снижен в среднем на 25%. Это позволило ей войти в число 20 регионов России с самыми низкими тарифами на электроэнергию для бизнеса.

После снижение тариф для малого бизнеса в республике составляет 4,93 руб./кВтч, для среднего — 3,93 руб., для крупного — 2,84 руб. Тариф на населения составляет 2,83 руб./кВтч.

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