Бурятии обещают на четверть снизить цены на электроэнергию

Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Средние цены на электроэнергию для потребителей Бурятии ждёт снижение почти на четверть. Правительство России приравняло Бурятию к регионам, для которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Аркадий Дворкович прибыл в Бурятию с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы тарифообразования на электроэнергию для населения, предприятий и организаций, а также развития электросетевого хозяйства. Также на совещании планируют рассмотреть вопросы пассажирских железнодорожных перевозок в Бурятии и реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Улан-Удэнской городской агломерации.

«Хочу обозначить основные решения. 17 июля председатель правительства России подписал постановление правительства РФ №842 о внесении Республики Бурятия в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков. Это означает, что средние цены на электроэнергию для потребителей Бурятии, прежде всего для тех, кто имеет наибольший тариф, могут снизиться почти на четверть. Базовое решение принято. Надеюсь, что оно будет воспринято положительно жителями и бизнесом республики», — прокомментировал Аркадий Дворкович.

По словам и. о. главы Бурятии Алексея Цыденова, решение федерального центра о снижении тарифа на электроэнергию имеет для республики первостепенное значение, его важность сложно переоценить.

«Стоимость электроэнергии для экономического развития республики имеет одно из ключевых значений. С учетом экологических ограничений, которые действуют в центральной экологической зоне байкальской территории, стоимость электроэнергии становится ключевой для развития бизнеса», — сказал врио руководителя республики.

Дворкович подчеркнул, что Бурятия — далеко не самый простой российский регион, но федеральный центр совместно региональным руководством намерен разработать план по улучшению экономического положения республики.

«Везде непросто, но здесь в силу исторических особенностей, особенностей территориального размещения производства сложилась непростая ситуация. Это оказывает свое влияние и на состояние инфраструктуры, и на тарифы. Федеральное правительство и руководство республики понимают, что только общими усилиями и за счёт чётко выверенных шагов можно привести ситуацию в благоприятный вид. Это потребует времени, о первых шагах мы договорились, чтобы улучшить ситуацию со стоимостью электроэнергии и позволить бизнесу более комфортно развиваться в ближайшее время», — отметил зампред правительства РФ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, во втором полугодии 2016 года в Бурятии тарифы на электричество для населения уже снизились с 3,052 руб./кВтч до 2,87 руб./кВтч. Во втором полугодии 2017 года — до 2,752 руб./кВтч. Таким образом, с 1 июля 2017 года цена на электричество для жителей Бурятии стала на 4,1% ниже тарифа, действующего в первом полугодии 2017 года. «За последнее время среди всех российских регионов тарифы на электричество для населения снижались только в Бурятии», — заявили в республиканском правительстве.

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