Москва, 19 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Комплексы противоракетной обороны американского производства «попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке». Такое объяснение неспособности саудовской системе ПВО, состоящей и американских комплексов Patriot, отразить недавнюю атаку дронов на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco дал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

Ministerie van Defensie Запуск ракеты Patriot

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Он уточнил, что северную границу Саудовской Аравии сейчас прикрывают 88 пусковых установок комплексов Patriot, а в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis. И вот такая мощная система ПВО Саудовской Аравии пропустила десятки беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

«Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — пояснил представитель оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы. Они ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. После атаки на НПЗ добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя атаку дронов и не сработавшие комплексы Patriot, заявил, что системы ПВО «иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат».