Санкт-Петербург, 19 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Списание речных круизных пассажирских судов в России, построенных в советское время, нанесёт существенный ущерб внутренним речным пассажирским перевозкам, считают эксперты Морского инженерного бюро.

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«Понятие «речной отечественный круиз» может исчезнуть», — сообщили в пресс-службе бюро со ссылкой на обсуждение, которое состоялось на панельной дискуссии «Развитие круизного судоходства» выставки «Нева — 2019».

Выступивший на мероприятии профессор, доктор технических наук Геннадий Егоров отметил, что утилизация «старых» серий судов продолжается с 2011 года, и к февралю 2019 года из 254 построенных в советское время речных круизных пассажирских судов 98 (38,6%) были списаны. В эксплуатации при этом формально находятся 124 судна.

Дискуссия была организована Российской палатой судоходства и Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Участие в ней приняли более 120 специалистов судоходной и судостроительной отраслей, представители иностранных делегаций, учебных заведений.

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