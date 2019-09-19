Москва, 19 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Слова госсекретаря США Майка Помпео о провале системы ПВО Patriot можно скорее считать оправданием, чем объяснением, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Впрочем, довольно странно считать Patriot средством защиты промышленных объектов от массированной атаки дронов. Американские противоракетные комплексы Patriot предназначены для перехвата военных самолетов и баллистических ракет малой дальности.

Сомневаюсь, что низколетящие БЛА малых размеров вообще заметны на радарах систем ПФО. К тому же, системами ПВО до сих пор вряд ли кто-то где-либо оснащал производственные предприятия.

Не только Саудовская Аравия, но и все страны на ее примере столкнулись с новой ситуацией, требующей решения.

Та легкость, с какой были выведены производственные мощности нефтеперерабатывающий предприятий должен заставить правительства озаботиться созданием эффективной защиты от подобной угрозы в будущем.

И это касается не только нефтяной отрасли в нестабильном регионе, но и практически всех стратегически важных и потенциально опасных промышленных объектов по всему миру», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео объяснил провал Patriot при атаке дронов НПЗ в Саудовской Аравии По словам госсекретаря США, «даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают».

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