Цхинвал, 19 сентября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 19 сентября прокомментировали на брифинге в Цхинвале вопрос о создании посольств в республиках. Об этом сообщает ИА «Рес».

Novorosinform.org Флаги ДНР и Южной Осетии

Как отметил Анатолий Бибилов, в республиках на данный момент функционируют лишь представительства двух государств. Однако, отметил президент, существует ряд факторов, который пока не позволяет открыть полноценные посольства. «Тем не менее, это вопрос времени», — заверил Бибилов.

Денис Пушилин также выразил свою заинтересованность в открытии посольств. Стороны заверили, что сделают для этого все возможное.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября в Южную Осетию с официальным визитом впервые прибыл глава ДНР. 19 сентября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с Денисом Пушилиным.