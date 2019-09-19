Тбилиси, 19 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Количество международных визитов из России в Грузии по итогам августа составило 148 298, что на 17% меньше, чем в августе 2018 года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

За отчетный период страну посетили 207 899 иностранцев, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, доля визитов из России составляет 71,3%.

По итогам января-августа 2019 года Грузию посетили 6,32 млн человек, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество посещений из России за восемь месяцев выросло на 14,6%.

Напомним, по итогам июля 2019 года количество международных визитов из России в Грузию составило 159 063, что на 6,4% меньше, чем годом ранее.

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