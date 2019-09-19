Улан-Удэ, 19 сентября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Кремль не может быть в курсе уголовных преследований в отношении всех граждан Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание в Бурятии шамана из Якутии Александра Габышева.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это просто невозможно. Это не является прерогативой Кремля», — отметил он.

Напомним, более известный, как «Саня-шаман» или «шаман-воин» Габышев шёл в Москву пешком для совершения обряда по изгнанию Владимира Путина из Кремля. Однако в Бурятии он столкнулся с местными шаманами, преградившими ему дорогу в конце августа.

А вечером 18 сентября его задержали правоохранители на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Как сообщили ИА REGNUM в МВД по Бурятии, мужчина находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Его отправят в Якутск ближайшим авиарейсом.

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