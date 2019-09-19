Волгоград, 19 сентября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники регионального УФСБ пресекли работу цеха с контрафактным алкоголем, сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства. Из ангара изъяли 37 тонн спирта, 57 тысяч бутылок с этикетками известных отечественных и иностранных брендов. По предварительным оценкам, общая сумма изъятого оценивается в 17 миллионов рублей.

Skitterphoto Алкоголь

В незаконном цехе алкоголь не только хранили, но и разливали. Оперативники обнаружили этикетки, различные средства закупорки, а также 67 тыс. бутылок для розлива контрафакта. По материалам ФСБ в главном региональном следственном управлении МВД возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении и реализации контрафактной немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Алкоголь производили в промышленных масштабах и реализовывали на территории Волгоградской области и ряда соседних регионов.