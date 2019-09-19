Москва, 19 сентября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Профессии, по которым острее всего ощущается нехватка в России, назвала компания HeadHunter в своем исследовании рынка труда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сварщики

Для анализа были собраны данные по 75 субъектам РФ, исходя из количества вакансий и резюме, размещенных на сайте.

Оказалось, что больше всего не хватает врачей. Их недостаток зафиксирован в 64 регионах. Следующими дефицитными профессиями названы сварщик и слесарь. Работников этой профессии трудно найти, соответственно, в 28 и 27 регионах страны.

Профессии грузчика, сборщика, разнорабочего, водителя, оператора станков, повара и монтажника тоже попали в рейтинг наиболее востребованных.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Росстат отчитался о новом снижении уровня безработицы. По данным ведомства, она составила 4,3% по итогам августа.