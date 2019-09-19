Москва, 19 сентября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году возрастёт на 850 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

Government.ru Дмитрий Медведев

«Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей», — заявил Медведев.