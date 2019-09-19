Москва, 19 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. За 2020−2022 годы на цели реализации национальных проектов будет направлено около 7 трлн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей», — заявил Медведев.

Значительная часть этих денег будет использована для развития социальной сферы, подчеркнул он.

«Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс ещё в прошлом году. Эта работа должны быть продолжена», — напомнил премьер-министр.