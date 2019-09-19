Иваново, 19 сентября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Отопительный сезон для дошкольных учреждений Иваново стартует 19 сентября, сообщила пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление мэрии подписано 18 сентября.

Josh Wedin Батарея отопления

«В соответствии со статьей 44 Устава города Иванова администрация города Иванова рекомендует руководителям ресурсоснабжающих организаций всех форм собственности, осуществляющим поставку тепловой энергии и теплоносителя на нужды отопления детских дошкольных учреждений, а также руководителям детских дошкольных учреждений начать отопительный сезон с 19 сентября 2019 года», — уточнили в пресс-службе.

Сроки подачи тепла для жилых домов и учреждений пока не называются: как напомнили в мэрии, в соответствии с законодательством, отопительный сезон начинается при условии, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет не выше +8 градусов.