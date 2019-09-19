Москва, 19 сентября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Украинские власти и «Нафтогаз» сделали уже так много заявлений по поводу транзита газа, что стоит дождаться письменных предложений, чем разбираться в их словестных интервенциях, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление министра энергетики Украины о новом контракте с Газпромом.

Gov.ua Газовая магистраль на Украине

«Российской стороне понятно, что потребители газа в Европе будут обеспечены газом и без транзита через Украину за счет других газопроводов и газа, который был заранее закачан в хранилища в Европе.

Так что Украине крайне сложно будет диктовать какие-то условия. Плюс европейское законодательство требует анбандлинга — разделения «Нафтогаза» на продавца газа и транспортную компанию и это будет сделано до конца 2019 года.

В этом случае Европа будет просто покупать газ на границе Россия — Украина, если захочет, и сама оплачивать транзит своих объемов.

Именно поэтому, Газпром и Минэнерго России, конечно, выслушают Киев, но ни на какие невыгодные для себя условия не пойдут», — высказал свое мнение политлог.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина предложит Газпрому заключить новый договор о транспортировке газа сроком на 10 лет.

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