Улан-Удэ, 19 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Правоохранители в Бурятии задержали Александра Габышева, более известного как «Саня-шаман» или «шаман-воин». Он шёл пешком из Якутии в Москву для проведения обряда по изгнанию российского президента из Кремля.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

Как сообщили в МВД по Бурятии, мужчина был задержан на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он находился в розыске за совершение преступления на территории Республики Якутия.

«Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пути Александра Габышева встали шаманы Бурятии, призвав его не называть себя шаманом. Они заявили, что не лезут в политику и не хотят войны.

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