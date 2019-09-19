Москва, 19 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Началось первое заседание Московской городской думы седьмого созыва. Вести мероприятие по традиции доверили старейшему депутаты Николаю Губенко (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание Московской городской думы

Открывая мероприятие, депутат обратился к коллегам по Мосгордуме с речью, в которой призвал их не терять человечность.

«Я против того, чтобы механизмы уличной борьбы заменяли парламентскую дискуссию. Сейчас это особенно важно», — заявил Губенко.

Старейший депутат отметил, что Мосгордуму следует превратить в настоящий парламент, который поднимает вопросы неудобные для власти.

«Политика — это безжалостная машина, которая переламывает и обесчеловечивает всех. Старайтесь в пылу политических баталий постарайтесь сохранить в чистоте свой главный инструмент — душу, не замарать её», — заявил Губенко.