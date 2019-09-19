Республиканцы в США планируют официально поддержать протесты в Гонконге
Вашингтон, 19 сентября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. На следующей неделе республиканское крыло Комитета по внешней политике Палаты представителей США примет Акт по правам человека и демократии в Гонконге, анонсируется на странице Комитета в соцсети Twitter 18 сентября.
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Протесты в Гонконге
Акт, по словам главы Комитета Майкла Маккола, будет принят с целью «отправить ясное послание: Америка всегда будет поддерживать свободу в борьбе против тирании».
«Это битва между демократией и диктатурой, освобождением и тиранией, свободой и угнетением».
Подчеркивается, что «мир не будет сидеть сложа руки, пока Компартия Китая продолжает подавлять права человека».
Напомним, 17 сентября Китай обвинил США в финансовой поддержке протестов в Гонконге.